Die Ermittler hatten von Anfang an ihre Zweifel in diesem Fall. „Es ist unklar, ob es sich tatsächlich so zugetragen hat. Es gibt einfach noch zu viele Fragezeichen“, hieß es damals vonseiten der Polizei. Die Ermittlungsarbeit basierte zunächst lediglich auf den Aussagen des vermeintlichen Opfers.