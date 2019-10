Die Sanierung und Erweiterung des Justizgebäudes in Salzburg wurde mit einem Architekturpreis prämiert. Landesgerichtspräsident Hans Rathgeb darf sich über den Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit freuen. „Höchste Ansprüche an die Baukultur und die Anliegen des Klimaschutzes können Hand in Hand gehen“, betonte Nachhaltigkeitsministerin Maria Patek.