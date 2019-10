Eine Kinderbande hat im Juli und August in den Wiener Bezirken Meidling, Rudolfsheim-Fünfhaus und Liesing zehn Straßenüberfälle verübt. Der Haupttäter ist erst zwölf Jahre alt und war an allen Taten beteiligt. Neben sechs Minderjährigen waren auch ein 15-und ein 19-Jähriger unter den Räubern, die beiden befinden sich in Haft.