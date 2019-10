Nichtsdestotrotz bleibt die Kritik der GPA-djp am Stellenabbau: „Die Gründe für diesen harten Einschnitt liegen jedenfalls nicht in der wirtschaftlichen Situation, denn Puma Österreich wirft steigende Gewinne in Millionenhöhe ab.“ Gleichzeitig wurde aber betont, dass eine ehrliche Absicht des Konzerns erkennbar gewesen sei, die Betroffenen wirtschaftlich möglichst gut abzusichern. „Puma hat sich damit auch in dieser schwierigen Situation als sozial engagiertes Unternehmen bewiesen“, so GPA-djp-Landesgeschäftsführer Gerald Forcher.