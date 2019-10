Anlässlich des Welttierschutztages am 4. Oktober fordert die Berufsgruppe Zoofachhandel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), „dass Tierschutz nicht bloß ein Lippenbekenntnis von Politik und NGOs bleiben darf. Denn es hilft nichts, in Österreich die strengsten Tierschutzgesetze Europas zu haben, wenn diese nicht für alle gelten und der illegale Tierhandel boomt“, so Berufsgruppenobmann Kurt Essmann. Die gesetzliche Beschränkung der Abgabe von Hunde und Katzen im Zoofachgeschäften sei mit schuld am Erfolg der Welpenmafia - ein Statement, das bei vielen Experten Kopfschütteln auslösen wird.