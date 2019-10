Ein zunächst unbekannter Täter entwendete am vergangenen Samstag in Kirchbichl ein teures E-Bike. Aufgrund der GPS-Daten konnte der Besitzer sein Bike in Jenbach orten. In einem Mehrparteienhauses konnte die Polizei das E-Bike schließlich sicherstellen und eine 44-jährige Deutsche als Beschuldigte ausforschen.