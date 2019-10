Befreiungsschlag

Für den 26-jährigen Turnierfavoriten war das eine Art „Befreiungsschlag“. Denn in Satz zwei lief Thiem zu großer Form auf. Nach Breaks zum 2:0 und 4:0 und insgesamt gleich sieben Spielgewinnen in Folge für Thiem war der zweite Durchgang in beinahe der halben Zeit erledigt. Nach 81 Minuten entschied gleich der erste Matchball zugunsten des Lichtenwörthers. Zuvor war Thiem dem diesmal am Ende chancenlosen Gasquet in beiden bisherigen Karriere-Duellen unterlegen, zuletzt 2017 im Wien-Achtelfinale.