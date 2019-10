Innenpolitischer Knalleffekt: Der frühere FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache zieht sich komplett aus der Politik zurück! Am Dienstagvormittag kündigte er in einer „persönlichen Erklärung“ vor Medienvertretern im ersten Wiener Bezirk an, seine Mitgliedschaft in der Partei ruhend zu stellen. Er strebe auch in Zukunft keine politische Funktion mehr an. Nach der Vielzahl an Vorwürfen gegen seine Person wolle er mit seinem Rückzug in erster Linie seine Familie schützen, so Strache, der hinzufügte: „Ich will meine Frau keine Sekunde länger leiden sehen.“