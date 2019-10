San Francisco setzte sich im Finalspiel mit 4:0 gegen die kanadischen Rivalen durch. Der Austragungsort, das Wells Fargo Center in Philadelophia, war ausverkauft, als San Francisco Rush mit seinem Anführer Jay „Sinatraa“ Won den Titel errang. Das Finale wurde von Millionen Zusehern in aller Welt verfolgt - über diverse Streaming-Dienste, auf der „Overwatch“-Website und in der App der Liga als Live-Stream.