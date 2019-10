Wienerin thematisiert Tabuthema in Kabarett

„In tiefer Trauer begeht die Wienerin Lisa Schmid ihr erstes Soloprogramm und kratzt dabei am Sargdeckel des Tabuthemas Tod. Auf bizarr komische Weise versucht sie, dem Unentrinnbaren zu entkommen: Ein Ehrengrab muss her!“, heißt es in der Veranstaltungsbeschreibung. In ihren Visionen jagt die Kabarettistin wahnwitzig dem Ehrengrab und der „schönen Leich“ nach und trifft dabei auf skurrile Gestalten, die selbst dem Sensenmann die Leichenblässe ins Gesicht treiben. Die Gäste erwartet unter der Regie von Michael Smulik ein 90-Minuten-Trip durch die Untiefen der Mutter aller Ängste, an dessen Ende man der Vergänglichkeit augenzwinkernd und mit Schmunzeln begegnet. Als Location hat sich die Wienerin das Theater in der Drachengasse im ersten Bezirk ausgesucht. Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr und Tickets gibt es auf der Homepage des Theaters zu kaufen.