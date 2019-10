Scharfe Kritik auch an Ex-SPÖ-Kanzler Kern

Von manchen in der Partei wird auch Ex-SPÖ-Kanzler Christian Kern eine Mitverantwortung für das schlechte Ergebnis in die Schuhe geschoben. Sein Abgang von der Spitze 2018 sei chaotisch gewesen, er habe Wunschnachfolgerin Rendi-Wagner einen Scherbenhaufen hinterlassen, so die Kritik sinngemäß. Das Fass zum Überlaufen brachte offenbar „Falter“-Herausgeber Armin Thurnher, der am Montagabend auf Puls 24 sagte, Kern habe „die persönliche Integrität gefehlt, die man als Parteichef braucht“.