Krammer ist sauer

Jetzt aber marschierten zwei Ultras-Vertreter über zwei Tribünen in eine Sponsoren-Loge, zerrissen - für alle sichtbar - das Entschuldigungstransparent (Bild links) einiger VIP-Gäste. „Das geht gar nicht“, ist Krammer sauer. Zumal der Klub alle Spruchbänder (auch harte Kritik) im Block West stets duldete, sofern sie nicht rassistisch oder strafrechtlich relevant sind. Meinungsfreiheit als höchstes Gut. „Das muss für alle gelten“, so Krammer. „Aber ich gieße kein Öl ins Feuer. Meine Aufgabe ist es, den Konflikt intern zu lösen, sicher nicht über die Medien.“ Er will es mit Gesprächen mit beiden Parteien an einem Tisch versuchen.