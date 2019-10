Georg Margreitter hat am Montag in der zweiten deutschen Bundesliga einen Doppelpack zum 4:0-Auswärtssieg seines 1. FC Nürnberg über Hannover 96 beigesteuert! Der Vorarlberger brachte die Franken in der dritten Minute in Führung und besorgte in der 83. Minute den Endstand.