Fußi über Deutsch not amused

Viel zu tun also für Rendi-Wagner, die am Montagabend mit ihrer raschen Entscheidung für Deutsch als Parteimanager Führungsstärke beweisen wollte - was wiederum nicht allen schmeckte: Der SPÖ-nahe PR-Berater Rudi Fußi etwa ließ seinem Unmut über diese Entscheidung in einer minutenlangen Schimpftirade auf Facebook freien Lauf.