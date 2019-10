Am Montag um 17.30 Uhr fuhr eine 73 Jahre alte Frau aus Mitterdorf an der Raab mit ihrem Pkw auf der B72 von Mitterdorf an der Raab kommend in Richtung Jassing und wollte links zu ihrem Wohnhaus abbiegen. Wegen des Gegenverkehrs musste sie ihr Fahrzeug anhalten.