Ein junges Team und ganz viel Arbeit

Sebastian Kurz, Zufall, Momentum oder doch etwas anderes als Erfolgsformel? „Zwei Dinge sind für diese Erfolge in meinen Augen entscheidend gewesen“, sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP): „Mit Sebastian Kurz hat es in der ÖVP einen großen Umbruch gegeben. Aus einer alten und verstaubten Partei ist 2017 eine neue frische Truppe geworden.“ Das alleine macht für Schnöll (31) aber noch keinen Erfolg aus. „Dahinter steckt aber natürlich sehr viel Arbeit aller Beteiligten“, so der Verkehrslandesrat, der selber in seinem Ressort seit der Wahl im vergangenen Jahr ein gehöriges Tempo anschlägt und keine Zeit für wichtige Projekte, wie den öffentlichen Verkehr, verstreichen lassen will. Auch Sebastian Kurz besuchte Salzburg in den vergangenen beiden Jahren sehr oft und war dadurch stets präsent.