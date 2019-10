Da der Pkw des 56-jährigen Villachers am Montag gegen 17 Uhr plötzlich keine Motorleistung mehr erbrachte, ließ der Fahrzeuglenker den Wagen auf den Pannenstreifen rollen. Als er ausstieg, qualmte es auch schon kräftig aus dem Motorraum, kurze Zeit später stand das Fahrzeug in Vollbrand. Im Löscheinsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Velden und Pörtschach. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Villach in der Zeit von 17.10 bis 17.40 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Verletzt wurde zum Glück niemand.