Sie wolle die Kunstmesse in Innsbruck fortführen. Das betonte ART-Gründerin Johanna Penz, nachdem im Juli bekannt wurde, dass die ART Kunstmesse GmbH zahlungsunfähig ist. Am Montag fand vor dem Landesgericht Innsbruck eine erste Verhandlung in diesem Insolvenzverfahren statt. Die Zukunft der ART ist demnach weiter ungewiss.