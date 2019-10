Jetzt ist es wohl fix: Der Fußball-Weltverband FIFA hat am Montag entschieden, dass Cardiff City für den verunglückten Emiliano Sala sechs Millionen Euro an Nantes bezahlen muss! Allerdings: Beide Klubs können diese Entscheidung vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne anfechten.