In der roten Hochburg Schwarzach kamen die Sozialdemokraten bei der Gemeinderatswahl im März sogar auf 78,8 Prozent. Nun erzielten sie mit 42,3 Prozent ihr bestes Ergebnis - trotz Verlusten im Vergleich zu 2017. In der Stadt Salzburg ist von den einstigen SPÖ-Stadtteilen wenig geblieben: Einzig die Elisabeth-Vorstadt ist mit 30,3 Prozent der Stimmen rot eingefärbt. „Wir sind gerade Mitten in einer inhaltlichen Neuausrichtung“, sagt Vize-Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ). Die FPÖ erzielte bei dieser Wahl ihr bestes Ergebnis im Lungau: Die „blaueste“ Gemeinde ist Thomatal mit 31,5 Prozent.