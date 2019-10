Mit seiner Entscheidung, die im April 2018 zurückgetretene Landessprecherin der Grünen, Astrid Rössler, zurückzuhoeln, lag Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn goldrichtig. Die Grünen feiern mit 11,3 Prozent in Salzburg ein starkes Comeback und ziehen wieder in den Nationalrat ein. „Astrid Rössler war eine gute Personalentscheidung. Ihr Potenzial wollen wir nutzen“, zeigt sich Schellhorn optimistisch. Über eine Regierungsbeteiligung wollen sich aber weder der Grüne Landessprecher noch die Mandatsträgerin äußern. Nur so viel: „Da ist schon ein Kurswechsel in der ÖVP notwendig. Ohne den kann ich’s mir nicht vorstellen“, ist Schellhorn skeptisch.