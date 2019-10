Fast alle blieben Kurz treu

Kurz ist überhaupt so etwas wie ein Wählermagnet: Wer ihm bereits vor zwei Jahren das Vertrauen ausgesprochen hatte, tat dies am Sonntag wieder: in Summe waren es 83 Prozent. „Untreu“ wurden der „Liste Sebastian Kurz“ in unserem Bundesland dagegen nur wenige: Lediglich drei Prozent der ÖVP-Wähler von 2017 wanderten in Richtung SPÖ ab, ein Prozent wechselte zu den Freiheitlichen, und immerhin sieben Prozent gingen an die Grünen verloren, die neben der ÖVP zu den großen Gewinnern zählten (13 Prozent).