Nach dem Ibiza-Skandal und Straches Rücktritt brach bekanntlich ein offener Streit um dessen Facebook-Seite aus. Mit ihren knapp 800.000 Followern ist sie seit Langem ein wichtiger Kanal für die FPÖ, um mit ihren Wählern in Kontakt zu treten. Diese scheinen sich indes mehr und mehr von ihrem einstigen Liebling abzuwenden: Am Sonntag wurde Strache in zahlreichen Kommentaren die Schuld an der Wahlschlappe gegeben.