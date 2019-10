Sebastian Lachinger (21) aus Freistadt hat die ehrenvolle Aufgabe, Österreich bei der Cocktail-Weltmeisterschaft in China zu vertreten. Nachdem er seine Lehre als Gastronomiefachmann im Vier-Sterne-Spa-Hotel Bründl in Bad Leonfelden absolvierte, lernte er in der Acanto-Bar in Freistadt das „Shaken“.