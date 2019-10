Dass das nicht immer gelingt, zeigen die teils massiven Attacken der Opposition von FPÖ, SPÖ, Neos und Liste Fritz. Was steht nach sechs Jahren auf der Habenseite dieser Koalition, was auf der Sollseite? Seit 2012 wird das Nulldefizit beim Budget eingehalten, die Pro-Kopf-Verschuldung ist mit 334 Euro die niedrigste in Österreich.