Es ist nicht das erste Mal, dass die Feen Pink und Cecile die Geschichte von der zauberhaften Belle und dem verzauberten Philipp erzählen. Und ganz offensichtlich sind sie die immer gleiche alte Leier schon ein bisschen leid: Cecile (wunderbar: Yvonne Klamant) will das französische Volksmärchen am liebsten vollständig in der französischen Originalsprache erzählen und sucht nur nach dem richtigen Moment für ihr „Klagelied der alternden Fee“. Und Pink (zauberhaft: Helmut Pucher) ist selbst ein bisschen in einen der Helden verliebt und wünscht sich vielleicht auch deshalb endlich mal ein anderes Ende als das schmalzige Happy End.