SPÖ: Visionslos, oftmals ohne Fantasie. Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt - ein schöner Aufdruck für ein T-Shirt, aber sicher nicht nur die Folgeerscheinung sozialdemokratischer Politik. Und sonst? Wien baut eine Mehrzweckhalle - lieb, aber zu wenig. Noch ein Beispiel für gelungene Politik gefällig? Am Tag nach der Wahl wird das Parken teurer. Wie heißt es in der SPÖ so schön: Für Wien brauchst a Gspür. Aber wo bleiben die Antworten auf die Zukunftsfragen? Wie will die SPÖ die Stadt verändern? Stattdessen: Bürgermeister Michael Ludwig eröffnet irgendetwas (Bildungscampus, Wiener Wiesn, Ottakringer Kirtag). Nach zwei Jahren Häupl-Nachfolgestreit, einem Jahr Vassilakou-Abschied und Wahlkämpfen in den Abgesangspausen stellt sich die Frage: Kommt in dieser Legislaturperiode noch etwas? Viele Jahre wurden verschenkt.