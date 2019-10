„Auch Migrationsfrage angehen“

Es müssten alle gesellschaftspolitischen Themen angegangen werden, auch die Migrationsfrage. Zudem brauche es eine bessere Kommunikation, so der Tiroler SPÖ-Chef vor der Tagung des Parteipräsidiums. Kritik am zurückgetretenen Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda war das aber sichtlich nicht - der sei nämlich das kleinste Problem der Partei gewesen, so Dornauer. Er habe mit Drozda immer gut zusammengearbeitet.