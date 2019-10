„Dieses Gesicht. Diese toten Augen.“ Etwas, das die Zufallsopfer des „Gartenharke-Attentäters“ schwer vergessen können. Vor Gericht in St. Pölten steht ein Student und Zivildiener (20), der im psychotischen Drogenwahn am 1. Mai dieses Jahres in Maria Anzbach in Niederösterreich fast Amok gelaufen wäre.