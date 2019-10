Alle wollen ihren Teil vom Streaming-Kuchen

Denn Giganten wie Disney, Apple, NBC oder Warner greifen mit voller Wucht an, gehen alle in den nächsten Wochen und Monaten mit eigenen Diensten an den Start. Und versprechen spektakuläres Programm: Disney+ bietet nicht nur unzählige bekannte Filme von „Schneewittchen“ bis „Der König der Löwen“, sondern hält auch die Rechte an den wertvollen Marken Marvel und Star Wars und kann damit immer neue Abenteuer rund um die Comic-Welt und den Krieg der Sterne erschaffen - fix sind etwa die „Star Wars“-Serie „The Mandalorian“ oder die Marvel-Spinoffs „Loki“ und „Hawkeye“.