Fabianski stand zuletzt beim 0:0 gegen Österreich für Polen zwischen den Pfosten. Er hatte sich den Platz von Juventus-Torhüter Wojciech Szczesny erkämpft, der über seine Degradierung zur polnischen Nummer zwei nicht glücklich sein soll. Polen führt die Gruppe G der EM-Qualifikation derzeit an, im Oktober und November warten noch Spiele in Lettland, zuhause gegen Nordmazedonien, in Israel und daheim gegen Slowenien auf den WM-Teilnehmer.