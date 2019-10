Wenn ein Ereignis vom Format der Nationalratswahl über die Bühne geht, brodelt es in den sozialen Medien. So auch seit Bekanntwerden des ÖVP-Triumphs und FPÖ-Absturzes am sonntäglichen Wahlabend: Auf Twitter wimmelt es nur so von teils sehr unterhaltsamen Postings zum Wahlausgang sowie zu den anstehenden Koalitionsverhandlungen. Wir wollen sie Ihnen nicht vorenthalten.