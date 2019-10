„Es waren unsinnige Taten, bei denen der Sachschaden den Wert der Beute bei weitem überschritten hat“, sagte Staatsanwalt Helmut Jamnig. Insgesamt vier Mal innerhalb von drei Wochen hatte der 32-Jährige Fensterscheiben eingeschlagen und war so in die Gebäude gelangt. Der 32-jährige, bis zu diesem Zeitpunkt unbescholtene Mann bekannte sich schuldig und gab seine Alkoholabhängigkeit als Grund für die Einbrüche an: „Ich war überzeugt davon, dass ich gar nichts gemacht habe. Mir ist das erst später bewusst geworden, als ich bei der Polizei gesessen bin.“ Gleich nach der Einvernahme habe er sich in stationäre Therapie begeben.