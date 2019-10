Spektakuläre Rettungsaktion: Die Feuerwehr in Dortmund hat mehr als 300 Schafe in Sicherheit gebracht, deren Weide sich in einen See verwandelt hatte. Sogar ein Schlauchboot und Taucher seien zum Einsatz gekommen, wie die Feuerwehr nach dem nächtlichen Kraftakt am Montag mitteilte.