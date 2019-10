Das sind die Top-Events im Oktober in Wien

#2. Pop-Ikone in der Stadthalle

Cher kommt nach über 15 Jahren wieder nach Österreich! Mit brandneuem Album „Dancing Queen“ - eine Hommage an die schwedische Band Abba - geht die 72-jährige Goddess of Pop nochmal auf große Tour und gastiert am 7. Oktober in der Wiener Stadthalle. Was uns erwarten wird? Auf jeden Fall eine große Show, tolle Outfits und die gewohnte Stimmgewalt in der Wiener Stadthalle.

Wann: 7. Oktober

Wo: Wiener Stadthalle, 15., Roland-Rainer-Platz 1