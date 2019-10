Die Leiche des Afghanen war am Sonntag, 22. September, am Vormittag auf einem Spielplatz in Zell am See von Passanten entdeckt worden. Zunächst war ein Selbstmord vermutet worden. Doch am Mittwoch stellte sich bei der gerichtlichen Obduktion heraus, dass der Bursch getötet worden ist. Er war durch Gewalteinwirkung gegen den Hals ums Leben gekommen, also erwürgt oder mit einem Gegenstand erdrosselt worden.