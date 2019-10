Beim Albumtitel habe er gewiss nicht an Beethoven gedacht, schon gar nicht mit Sarkasmus, betont der Wilco-Boss - eher daran, dass es selbst in schwerer Zeit Hoffnung, Schönheit und Anlass zur Freude gebe. Auch der bezaubernde Folkpop-Walzer „Love Is Everywhere (Beware)“ sei keineswegs ironisch gemeint. „Liebe ist tatsächlich überall. Wir dürfen nur nicht blind dafür werden“, sagt Tweedy. „Also ich denke, ich möchte und muss Optimist sein.“ Tweedy und seine Band enger Musikerfreunde hatten früher Barack Obama, Hillary Clinton und die Demokraten unterstützt. Obwohl der Name Donald Trump weder im dpa-Interview noch in den neuen Songs auftaucht, lässt der Vater zweier Söhne kaum Zweifel daran, dass er sich auch im Präsidentschaftswahlkampf 2020 engagieren wird. „Wenn ich einen Weg finde, als guter Bürger aufzustehen, so wie es meine Familie ja schon direkt vor Ort macht, dann tue ich es.“