Ihr Werk richtet sich aber keineswegs nur an Opfer von Gewalt im Internet, sondern auch an Täter, betont die Autorin: „Das Buch führt den Leuten ganz genau vor Augen, was für Auswirkungen das Ganze haben kann.“ Sie führt als Beispiel den tragischen Fall von Amanda Todd an. Ein Cybermobber trieb die 15-jährige Kanadierin vor einigen Jahren zum Selbstmord - der Täter wurde schließlich zu zehn Jahren Haft wegen Erpressung und sexueller Nötigung Dutzender Mädchen verurteilt.