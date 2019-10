Auch 2019 ist die ÖVP stärkste Partei in Döbling. 32,27 Prozent erreichte die Volkspartei, das ist zwar um 0,53 Prozentpunkte weniger als 2017, reichte aber für den Verbleib an der Spitze. Platz zwei ging wieder an die SPÖ, mit 21,64 Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 ist das allerdings ein erheblicher Rückgang um 6,7 Prozentpunkte. Der Abstand zur führenden Partei ist mit 10,63 Prozentpunkten groß. 17,16 Prozent der Wähler stimmten für für die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei mehr als eindeutig um 12,03 Prozentpunkte und kletterte vom sechsten Platz auf Rang drei.