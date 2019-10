Auch 2019 ist die SPÖ stärkste Partei in Meidling. Die Sozialdemokraten erzielten 33,07 Prozent. Das ist zwar um 3,45 Prozentpunkte weniger, reichte aber für den Verbleib an der Spitze. Mit einem deutlichen Abstand von 10,23 Prozentpunkten liegt dahinter die ÖVP, die auf 22,84 Prozent kam (plus 2,66 Prozentpunkte). 17,69 Prozent der Wähler überzeugten die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei mehr als eindeutig um 12,61 Prozentpunkte und kletterte vom sechsten Platz auf Rang drei.