Sexy Postings sind die Fans von Lena Meyer-Landrut ja gewöhnt. Jetzt nahm die schöne Sängerin ihre Fans aber mit in ihr Badezimmer und zeigte in lasziven Posen im Bademantel sehr viel Haut. Neben all der Sexyness gab‘s von der 28-Jährigen aber auch eine tiefgründige Botschaft.