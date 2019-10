Das Publikumsinteresse an der ORF-Live-Berichterstattung am Wahltag war groß: 1,598 Millionen Österreicher (69 Prozent Marktanteil) waren kurz nach 17 Uhr via ORF 2 bei der ersten Hochrechnung am Sonntag mit dabei. Die erste Runde der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten in der „ZIB 1“ um 19.30 Uhr sahen bis zu 1,984 Millionen und durchschnittlich 1,828 Millionen bei 55 Prozent Marktanteil.