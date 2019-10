Mit seiner Aussage in einem Interview mit dem US-Sender CBS zeigte sich Bin Salman einsichtig, was seine Rolle in des Mordfall an dem Journalisten betrifft. „Das abscheuliche Verbrechen war ein Fehler“, so der Kronprinz. Besonders, „weil es von saudi-arabischen Beamten durchgeführt wurde“. Er übernehme „volle Verantwortung“. Doch als Auftraggeber habe er bei der Tat nicht fungiert, so wie das US-Medien behauptet hatten. Journalisten sehe er nicht als Bedrohung für sein Land, behauptete er. In Anbetracht dessen, dass Saudi-Arabien - was die Pressefreiheit betrifft - nur einen der letzten Plätze weltweit erreicht, kann diese Aussage jedoch angezweifelt werden.