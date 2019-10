Das Braille-Keyboard namens „Oskar“ folgt einem System mit acht Tasten, auf das auch herkömmliche Spezialtastaturen für sehbehinderte Menschen setzen. „Ähnlich wie man am Klavier mit mehreren Fingern gleichzeitig einen Akkord spielt, produziert man auf dieser Tastatur einen Buchstaben, indem man die entsprechenden Tasten gleichzeitig drückt“, so Johannes Strelka-Petz, der die Tastatur am TU Wien Forschungsbereich Multidisciplinary Design & User Research im Rahmen seiner Bachelorarbeit entwickelt hat.