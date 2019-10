Der 64-jährige A,erikaner war in einem Linienbus von Grödig nach Salzburg mit mehreren Rumänen in Streit geraten. Nach dem Aussteigen am Südtiroler Platz stießen ihn ein 19-jähriger und ein 42-jähriger Rumäne aus der Gruppe plötzlicvh unvermutet nieder. Sie traten den Mann noch mit den Füßen und traktierten ihn mit Faustschlägen. Das Opfer wehrte sich. Der Mann besprühte die Angreifer mit Pfefferspray. Der 42-jährige Rumäne und ein neunjähriges Mädchen aus der Rumänen-Gruppe wurden dadurch leicht verletzt. Der Amerikaner erlitt ebenfalls Verletzungen.