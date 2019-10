Ab dem 1. Jänner 2020 muss man in Wien in puncto Parken wieder etwas tiefer ins Börserl greifen. Ab Jahresbeginn kostet jede halbe Stunde in den Kurzparkzonen der Bundeshauptstadt um fünf Cent mehr. Künftig zahlt man also für 30 Minuten Abstellen 1,10 Euro statt wie bisher 1,05 Euro. 2,20 Euro werden künftig für eine Stunde Parken fällig, bislang kostete das 2,10 Euro. Wer ab Jahresbeginn 2020 sein Auto zwei Stunden lang in einer Kurzparkzone abstellen möchte, muss 4,40 Euro statt 4,20 Euro bezahlen.