Dieser Roboter wurde speziell dafür entwickelt, um Kinder an die Welt der Lernrobotik heranzuführen. Er kann manuell oder per Smartphone bedient und gesteuert werden. Die Kinder entscheiden über die Funktionen des Roboters. So kann der kleine Freund nicht nur Dinge angreifen und transportieren, sondern auch Musik spielen und sogar Emotionen zeigen!