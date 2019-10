Wiener Flughafen lädt zu Bier-Verkostung

O’zapft is! - auch am Wiener Flughafen. Denn das Moxy Vienna Airport lädt am 2. Oktober zum ausgelassenen Oktoberfest-Afterwork, zur Worxy Wiesn. Ganz nach dem Motto „Work hard, play harder“ lässt das Moxy bei typischem Wiesn-Flair mit Brezel und Weißwurst den Feierabend stilecht ausklingen - gerne auch in Dirndl und Lederhose.