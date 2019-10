Tschank käme zum Zug - gegen ihn wird in Ibiza-Affäre ermittelt

Ihr Einzug in den Nationalrat wäre aber ohnehin nicht sicher gewesen. Mit Platz vier und nur noch 14,2 Prozent der Stimmen in Wien (2017: 21,3 Prozent) fuhren die Freiheitlichen ein katastrophales Ergebnis ein. Wie viele Mandate die Freiheitlichen in Wien bekommen, steht erst nach Auszählung der Wahlkarten fest. Philippa Strache hatte auf Platz drei in der Bundeshauptstadt kandidiert. Trotzdem sollten die Stadtblauen auf vier Mandate kommen, wie Polit-Insider am Sonntag vorrechneten. Übrigens: Bei einem Mandatsverzicht Straches käme Markus Tschank zum Zug, gegen den im Zuge der Ibiza-Affäre ermittelt wird.