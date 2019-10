Wow, was für ein Walk! Bei der Fashionshow des italienischen Designers Valentino am Sonntag in Paris sorgte Kaia Gerber für einen echten Hingucker. Die 18-Jährige schritt bei der Präsentation der Frühjahrs-/Sommerkollektion in einer schwarzen Bermudashorts und einem schwarzen Blazer sowie einer sehr durchsichtigen Bluse mit XXL-Schleife am Kragen über den Laufsteg.